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TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Polonya ile karşılaşan ve kazanan Filenin Sultanları, Almanya'yı yenerek 5. galibiyetini almak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? TRT SPOR CANLI İZLE

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 15:30
TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Almanya maçı 4 Ekim Salı günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

👉 TÜRKİYE ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

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