VOLEYBOL HABERLERİ | Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Thomas Patrick Edgar'ı transfer etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör çaprazı Thomas Patrick Edgar'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Japonya'nın JT Thunders Hiroshima takımında forma giyen 33 yaşındaki Avustralyalı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Thomas Patrick Edgar'a 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, tecrübeli pasör çaprazı Thomas Patrick Edgar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) August 12, 2022
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