Haberler Voleybol Arkas Spor 3-2 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Arkas Spor 3-2 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final maçında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 19:42
Arkas Spor 3-2 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor kupanın sahibi oldu. Maç sonunda Arkas'ın kupasını Sivas Valisi Salih Ayhan takdim etti. Arkaslı oyuncular kupanın coşkusunu yaşadı.

SALON: Sivas Taha Akgül

HAKEMLER: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

ARKAS SPOR: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Marko Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Doğukan Ulu)

SETLER: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-8

SÜRE: 144 dakika

(FOTOĞRAFLI)



Kaynak: DHA
DİĞER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti! "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır"
Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi
Zajc'tan derbi yorumu! "Atmosfer..."
Fatih Terim'in gözdesi Kartal oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Şampiyonası maç programımız belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için sahada!
Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022
Zekat nasıl hesaplanır?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor 19:42
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları 19:31
Maccabi - Fenerbahçe Beko maçı CANLI Maccabi - Fenerbahçe Beko maçı CANLI 19:28
Futbolu bırakan Özer Hurmacı plaj futbolu ile döndü Futbolu bırakan Özer Hurmacı plaj futbolu ile döndü 19:27
Takımla birlikte çalıştı! G.Saray'a o isimden müjdeli haber Takımla birlikte çalıştı! G.Saray'a o isimden müjdeli haber 19:16
16'lık genç imzayı attı! İşte sözleşme süresi 16'lık genç imzayı attı! İşte sözleşme süresi 18:47
Daha Eski
Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! 18:17
Zajc'tan derbi yorumu! "Atmosfer..." Zajc'tan derbi yorumu! "Atmosfer..." 17:37
Fenerbahçe için flaş açıklama! "İsmail Kartal..." Fenerbahçe için flaş açıklama! "İsmail Kartal..." 17:14
Fatih Terim'in gözdesi Kartal oluyor! Fatih Terim'in gözdesi Kartal oluyor! 16:52
Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı... Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı... 16:45
F.Bahçe maçı öncesi Göztepe'de ayrılık! F.Bahçe maçı öncesi Göztepe'de ayrılık! 16:43