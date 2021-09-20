Yerimiz Avrupa

Sezona Balkan Kupası ile başlayan Halkbank'ta başantrenör Taner Atik, iddialı açıklamalarda bulundu. Balkan Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Atik, Hazırlıklarımızı en ciddi şekilde yapmıştık. Halkbank'ın yeri her zaman Avrupa'dır. Bunu kanıtladığımız için mutluyuz. Kupayı kazanarak kulübümüzü, bankamızı ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandık. Bundan da son derece mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

GURUR YAŞIYORUZ

Halkbank'ın yıldız isimlerinden Fatih Eren Uğur, "Sezona Balkan Kupası ile başlıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Böylelikle, Avrupa ile aramızdaki engeli aştık. Artık Challenge Kupası'nda mücadele edeceğiz. Orada da camiamızı ve Halkbank kültürünü en iyi şekilde temsil edip bir Avrupa Kupası daha kazanmak adına sahada var gücümüzle mücadele edeceğiz. Tüm takımı kutluyor, bu kupayı sağlık çalışanlarımıza armağan ediyorum" açıklamasını yaptı.