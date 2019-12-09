Alkıslar eczacı’ya
Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali'nde Imoco Volley ile karşılaşan Eczacıbaşı rakibine yenildi, gümüşle yetindi.
Çin'de gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda final maçına çıkan Eczacıbaşı Vitra, ikincilik kürsüsüne çıktı. Temsilcimiz, Imoco Volley'e karşı iyi başladığı karşılaşmada setlerde 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak daha sonra maça ağırlığını koyan İtalyan ekibi, oynanan tüm setleri kazandı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Imoco, şampiyonluğunu ilan ederken, Eczacıbaşı gümüş madalyanın sahibi oldu.
İLK KEZ KAYBETTİ
2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı Vitra, ilk kez bir finalden yenilgiyle ayrıldı. İtalyan temsilcisi ise bu organizasyonda ilk zaferini aldı. Maçın ardından üzgün olan Marco Aureilo Motta, "Bir kez daha bu kupayı kazanmak isterdik. Bunu başaracak gücümüz de vardı ama olmadı. Tüm oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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