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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Alkıslar eczacı’ya

Alkıslar eczacı’ya

Şampiyonası Finali'nde ile karşılaşan Eczacıbaşı rakibine yenildi, gümüşle yetindi.

'de gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final maçına çıkan , ikincilik kürsüsüne çıktı. Temsilcimiz, 'e karşı iyi başladığı karşılaşmada setlerde 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak daha sonra maça ağırlığını koyan İtalyan ekibi, oynanan tüm setleri kazandı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Imoco, şampiyonluğunu ilan ederken, Eczacıbaşı gümüş madalyanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ

2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı Vitra, ilk kez bir finalden yenilgiyle ayrıldı. İtalyan temsilcisi ise bu organizasyonda ilk zaferini aldı. Maçın ardından üzgün olan Marco Aureilo Motta, "Bir kez daha bu kupayı kazanmak isterdik. Bunu başaracak gücümüz de vardı ama olmadı. Tüm oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

  1. 9.12.2019
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