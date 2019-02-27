Aydın BB tarih yazıyor
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Nova Gorica Spor Salonu'nda oynanan maçı Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19-25, 27-25, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.
Müsabakanın rövanşı, 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.
Tur atlayacak ekip, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 28.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
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Gakkoş23 Yav he he Varrr geldi böyle oldu
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
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Aslan avcısı Doğru. Helal Hatayspor'a
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
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osman fenerli Artık futbol sahada oynanmıyor. Geçmişler ekran başına istedikleri takıma penaltı, gol üretiyorlar. Çok yazık
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