Aydın BB tarih yazıyor
27 Şubat 2019, Çarşamba
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BB tarih yazıyor

Aydın BB tarih yazıyor

Kadın Voleybol Takımı, CEV yarı final ilk maçında Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Nova Gorica Spor Salonu'nda oynanan maçı , 19-25, 27-25, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.

Müsabakanın rövanşı, 6 Mart Çarşamba günü 'da oynanacak.

Tur atlayacak ekip, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


  1. 28.02.2019
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