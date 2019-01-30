Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet
Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları’na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 25-10, 25-15 ve 25-19‘luk setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen
THY: Özge, Şeyma, Ruseva, Rahimova, Enright, Su, Berin (L), Nikolic, İrem, Mislina, Duygu.
Eczacıbaşı VitrA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L).
Setler: 10-25, 15-25, 19-25
Süre: 68 dakika (20,22,26)
- 30.1.2019 19:41
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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