Halkbank, Zenit Kazan'a 3-1 mağlup oldu
Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Halkbank, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 mağlup oldu.
Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Halkbank, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 mağlup oldu.
Mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu Zenit Kazan karşısında aldığı bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Halkbank, gruptaki 4. maçını Almanya temsilcisi United Volleys'le 30 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynayacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Susana Jativa Rodriguez (İspanya)
HALKBANK: Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz)
ZENİT KAZAN: Volvich, Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Mikhailov, Spiridonov (Krotkov, Verbov, Alekseev, Alekno, Surmachevskiy)
SETLER: 15-25, 18-25, 26-24, 22-25
SÜRE: 102 dakika (24, 24, 28, 26)
- 16.1.2019 23:10
- Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor'u devirdi!
- Ali Koç: "Transfer müjdesi var ama..."
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında dikkat çeken detay!
- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir Hatayspor’u tek golle geçti!
- Fenerbahçe’den sakat futbolcularla ilgili açıklama
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Halkbank, Zenit Kazan'a 3-1 mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.