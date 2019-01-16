Halkbank, Zenit Kazan'a 3-1 mağlup oldu – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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, 'a 3-1 mağlup oldu

Halkbank, Zenit Kazan'a 3-1 mağlup oldu

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında , konuk ettiği temsilcisi 'a 3-1 mağlup oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında , konuk ettiği temsilcisi 'a 3-1 mağlup oldu.

Mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu Zenit Kazan karşısında aldığı bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Halkbank, gruptaki 4. maçını temsilcisi United Volleys'le 30 Ocak Çarşamba günü 'da oynayacak.

Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Daniele Rapisarda (), Susana Jativa Rodriguez ()

HALKBANK: Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz)

ZENİT KAZAN: Volvich, Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Mikhailov, Spiridonov (Krotkov, Verbov, Alekseev, Alekno, Surmachevskiy)

SETLER: 15-25, 18-25, 26-24, 22-25

SÜRE: 102 dakika (24, 24, 28, 26)

  1. 16.1.2019 23:10
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