Sultanlar öğrencilerle buluştu – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Sultanlar öğrencilerle buluştu

Sultanlar öğrencilerle buluştu

Aydın BB'nin Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımı, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.

Aydın BB'nin Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımı, Aydın'da gençlerle bir araya geldi. Voleybolu Seviyorum isimli seminerde öğrencilerle bir araya gelen sultanlar yoğun ilgi gördü. Özel bir okulda voleybol sporunun tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla organize edilen seminere katılan sporcular voleybola ilgi duyan gençlerin sorularını cevapladılar. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Aydın'ın sultanları boyları kadar büyük tecrübeleri ile gençlerin gönlünde taht kurdular.

  1. 24.12.2018
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