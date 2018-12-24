Sultanlar öğrencilerle buluştu
Aydın BB'nin Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımı, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.
Aydın BB'nin Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımı, Aydın'da gençlerle bir araya geldi. Voleybolu Seviyorum isimli seminerde öğrencilerle bir araya gelen sultanlar yoğun ilgi gördü. Özel bir okulda voleybol sporunun tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla organize edilen seminere katılan sporcular voleybola ilgi duyan gençlerin sorularını cevapladılar. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Aydın'ın sultanları boyları kadar büyük tecrübeleri ile gençlerin gönlünde taht kurdular.
- 24.12.2018
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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