Vedat Muriqi Roma'ya uçtu! "İtalya'da Türkiye ve Kosova'yı temsil edeceğim"

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, imza için Roma'ya uçtu. İtalya'ya gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulunan Kosovalı forvet, "İtalya'da Türkiye ve Kosova'yı temsil edeceğim" derken, "Geri dönersen bu kulüp Fenerbahçe mi olur?" sorusuna, "Bu çok iddialı bir cevap olur. Futbol bu, ne olacağı belli olmuyor. Şu an için bunu düşünmek yerine Avrupa'da kalıcı olmak ve iyi işler yapmak istiyorum" cevabını verdi.