Usta gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Uzun yıllardır medya sektöründe yorumculuk ve köşe yazarlığı yapan duayen gazeteci Hıncal Uluç'tan üzen haber geldi. Hıncal Uluç 83 yaşında hayata veda etti. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Usta gazeteci hakkında, “Hıncal Uluç yakın zamanda kardeşini kaybetti. Büyük üzüntü yaşadı. Mayıs'tan beri hastalığından dolayı bölüm bölüm yoğun bakımda olmak üzere hastanede yaşam savaşı veriyordu. Çok direndi ama bu zamana kadarmış. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.