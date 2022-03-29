TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte iki takımdan son detaylar...

Türkiye İtalya CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız, Katar 2022 Dünya Kupası play off maçında Portekiz'e karşı Porto'da 3-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Milliler Kuzey Makedonya'ya elenen son Avrupa Şampiyonu İtalya ile yapacakları hazırlık maçında galibiyet alıp moral depolamak istiyorlar. Maç öncesinde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldılar. Türkiye - İtalya karşılaşması 29 Mart Salı akşamı saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Türkiye - İtalya maçını CANLI izle...