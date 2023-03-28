TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN CANLI İZLE | EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye - Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. 28 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak olan zorlu mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak. TÜRKİYE - HIRVATİSTAN CANLI izle...