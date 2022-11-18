Türkiye Çekya maçı öncesi Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması!

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası arasında hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Milliler Gaziantep'te Çekya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi millilerimizin teknik direktörü Stefan Kuntz basın toplantısı düzenledi. Arda Güler'e değinen deneyimli teknik adam, "Arda Güler beklediğimden çok daha olgun. Bu tarz oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli ama hocalarının adaptasyon sürecini de göz önünde tutmalıyız. Oyuncudan birden fazla beklentimiz olmamalı." ifadelerini kullandı.