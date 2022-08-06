Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası konuştu

Trabzonspor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor sezonun perdesini İstanbulspor karşısında açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanılan karşılaşamada bordo mavililer İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Abdullah Avcı, "İlk maçlar zor maçlardır. Geçen hafta kupa aldık, yorucu bir sezondan geçtik." ifadelerini kullandı.