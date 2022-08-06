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Web Tv Video Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası konuştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası konuştu

06.08.2022 | 01:19

Trabzonspor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor sezonun perdesini İstanbulspor karşısında açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanılan karşılaşamada bordo mavililer İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Abdullah Avcı, "İlk maçlar zor maçlardır. Geçen hafta kupa aldık, yorucu bir sezondan geçtik." ifadelerini kullandı.

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