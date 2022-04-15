TRABZONSPOR KARAGÜMRÜK CANLI İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Trabzonspor Karagümrük CANLI İZLE | Şampiyonluğa bir adımı kalan Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Eğer Fırtına zorlu maçı kazanır ve Fenerbahçe ile Konyaspor puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor'un Karagümrük karşısında sahaya Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny 11'i ile çıkması bekleniyor. 15 Nisan Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını CANLI izle...