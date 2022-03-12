TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇINI CANLI İZLE | Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta? Ne zaman? Hangi Kanalda? İşte Trabzonspor'un 11'i...

Trabzonspor Göztepe CANLI İZLE | Süper Lig'in lider Trabzonspor 29. haftasında lig düşme potasında bulunan Göztepe'yi evinde konuk edecek. Şampiyonluk yarışında tek başına ilerleyen bordo mavili ekip 38 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürmenin peşinde. Göztepe ise zorlu deplasmanda galibiyet alıp lig düşme potasından kurtulmak istiyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadelede Trabzonspor'un 11'ini A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Trabzonspor Göztepe maçını CANLI izle...