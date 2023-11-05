Toroğlu'dan flaş sözler! "Serdar Tatlı 3 hakem için zabıt tuttu"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı ile ilgili gündemi meşgul edecek o gelişmeleri anlattı. Toroğlu, Toroğlu, "Serdar Tatlı, bu hakemlere telefon açıyor. Serkan Tokat'a soruyor 'Dün maçta ne oldu?' O da anlatıyor 'bunu yaptım şunu yaptım.' diyor. Sonra Mustafa Öğretmenoğlu'nu arıyor o da anlatıyor sonra Koray Gençerler'i arıyor. Serdar Tatlı, sonra gidiyor VAR kayıtlarını dinliyor. Üçünün dedikleri yalan ve bunula ilgili zabıt tutuyor. 3 hakemin bırakmasını istiyor. Beni Oğuz Sarvan aradı, açmadım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...