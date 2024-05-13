TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Ziraat Türkiye Kupası Final'inde yabancı VAR hakemi ve yarı otomatik ofsayt sistemi olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, iki takım arasında oynanacak olan zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Türkiye Kupası'nın ilk maçlarında VAR uygulaması yoktu. Belli aşamalardan sonra VAR uygulaması başladı ama yarı otomatik ofsayt sistemi yoktu. Final maçında yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız ve yabancı VAR hakemi getireceğiz" dedi.