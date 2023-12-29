Suudi şoförden Süper Kupa tahmini!

Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde oynanacak Süper Kupa finali öncesi, Uber şoförlüğü yapan Hazzaa ile konuştuk. Hazzaa, devi finale dair tahminini paylaştı.

Adı Hazzaa 32 yaşında. Riyad'da Uber şoförü olarak çalışıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarını duyduğunu ve bu akşamki Süper Kupa Finali'nde kazanan tarafın Galatasaray olacağını ifade etti ancak skor vermedi.

Ülkesinde Al Nassr'ı desteklediğini ve daha önce takımlarında oynayan Aboubakar'ı da hala takip ettiğini şimdi ise Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadığını bildiğini söyledi.