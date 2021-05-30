Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi için çok konuşulacak iddia! "G.Saray'da oynamak istiyor"

Son dakika spor haberi... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan Fenerbahçe'ye transferi çok konuşulan ardından Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin Galatasaray'da oynamak istediğini belirtirken, Fenerbahçe'den giderken, başkanla kırgın ayrıldılar. Lazio, Muriqi'yi bırakır mı, orası belirsiz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)