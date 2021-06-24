Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic ile yola devam etmek istenmiyor. Çok fazla bekleneni karşılayamayan Sırp futbolcunun yerine Alex Teixeira kadroya katılmak isteniyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş ile ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)