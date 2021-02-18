Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i netleşiyor! Feghouli ve Falcao...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. "Falcao'nun ilk 11'de olma ihtimali yok" diyen Kaplan, muhtemel ilk 11'in ise şöyle olacağını söyledi: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Belhanda, Arda Turan, Onyekuru, Mohamed. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)