Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan çifte transfer! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında siyah beyazlıların gündemine dair son gelişmeleri paylaştı. Uzundurukan, Beşiktaş'ın transferleri için girişimlerini sürdürdüğü Diego Costa ve Alex Teixeira'nın bayram sonrası İstanbul'a geleceklerini söyledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)