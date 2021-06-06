Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile masaya oturuluyor! Yeni maaşı...

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlıların, 48 yaşındaki çalıştırıcıyla ne zaman kontrat uzatacağı konusu hakkında A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın, yeni hafta itibarıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede köprü görevini Emre Kocadağ yapıyor. Sergen Yalçın'ın maaşında yüksek bir maaş artışı olacak. " dedi.