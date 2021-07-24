Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Mehmet Topal'dan flaş Josef sözleri! "Algı operasyonları yapıldı"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mehmet Topal, idman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe döneminde Josef de Souza ile birlikte forma giydikleri maçlarda haksız eleştirilere maruz kaldıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Josef ile uzun süre birlikte oynadık, benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Daha sonra algı operasyonları yapıldı. Aslında istatistik olarak en iyi sezonlardan birini geçirmiştik." dedi.