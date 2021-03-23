Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçı öncesi milli oyuncu Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde, teknik direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Bu maçın çok önemli olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Tamamen konsantre olduk, Hollanda'yı biliyoruz, analiz ediyoruz. Hayalimiz Dünya Kupası'na katılabilmek" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberleri