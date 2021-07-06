Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kadrosu PSV Eindhoven'a yeter mi? Flaş sözler! (GS haberi)

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların beklere, stopere ve forvete takviye düşündüğünü ifade eden Alpaslan, transfer yapılmasa dahi bu kadronun UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında PSV Eindhoven'ı eleyebileceğini söyledi. Alpaslan ayrıca, "Eğer transferler olmasa bile elinizdeki kadro PSV ile çatır çatır oynar" ifadelerini de sözlerine ekledi. | Son dakika Galatasarasy haberleri (GS haberi)