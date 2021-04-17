Son dakika spor haberi: Galatasaray Göztepe karşısında yara sarmak istiyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.