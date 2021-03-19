Son dakika spor haberi: Flaş Fernando Muslera sözleri! "Ben olsam sözleşmesini uzatmazdım"

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da adını sarı kırmızılıların tarihine yazdıran Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı. Usta isim, sarı kırmızılılar ile sözleşme tazeleyen Muslera ile ilgili çok flaş ifadeler kullandı. Uluç, "Muslera'nın sakatlıktan döndükten sonraki haline baktığımız zaman ben olsam Muslera'nın sözleşmesini uzatmazdım!" dedi. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri



