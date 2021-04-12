Son dakika spor haberi: Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! "Kazanmaya mahkumlar"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin durumuna değinen A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Bu saatten sonra Emre Belözoğlu veya başka bir teknik adam bir dokunuş yapmayacak, futbolcular yapacak. Şampiyonluktan bahsetmek istiyorlarsa kazanmaya mahkumlar" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri