Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta flaş transferde gelişmesi! Luuk De Jong... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah beyazlıların transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Dikme, Luuk De Jong transferiyle ilgili olarak "Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın birinci adayı. Avrupa Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadı ve o süre zarfı boyunca antrenmanlara çıkmadı. Yönetim, oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Raporlara göre girişimler yapılacak. Sevilla, Luuk De Jong'u elinden çıkarmaya hazır" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)