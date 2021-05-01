Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Beşiktaş-Hatayspor maçının ardından konuştu

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada rakkibini 7-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı takımın asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. 40. haftada Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray derbisini de değerlendiren Kocadağ, "Bizim bu maç için ve kupayı Türk Telekom Arena'da kaldırmak için ekstra bir motivasyonumuz yok. Bizim tek motivasyonumuz şampiyon olmak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...