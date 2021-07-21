Son dakika spor haberi: Alex Teixeira transferinde flaş gelişme! Beşiktaş'a rakip çıktı (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Siyah beyazlıların gündeminde Alex Teixeira ile ilgili konuşan Dikme, "Dubai'den bir takımın, Beşiktaş'a oranla transferde daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamana kadar transferde problem yoktu. Ancak Dubai'den gelen teklif, Beşiktaş'ın sunduğu ücretin iki katı. Bugün itibariyle siyah beyazlılar, bu transferde Dubai ekibine göre biraz daha dezavantajlı" İfadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)



