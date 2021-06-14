Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kararını verdi! Galler maçında...

Son dakika spor haberi: EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile karşılaşacak. Grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan milli takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'de önemli değişiklikler yapacak. Detayları aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, İtalya maçında kendi kalesine gol atan Merih Demiral'ın yerine Ozan Kabak'ın forma giyeceğini ifade etti. Öte yandan Kaplan, "Okay Yokuşlu'nun yerine Kaan Ayhan, merkezde de İrfan Can Kahveci ilk 11'de başlayabilir." ifadelerini kullanırken, Cengiz Ünder'in de bu maçta fiziki durumuna bakılarak karar verileceğini açıkladı. | Son dakika EURO 2020 haberi