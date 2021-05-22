Son dakika Galatasaray haberi: Levent Tüzemen Fatih Terim'in Cengiz'e verdiği yanıtı böyle yorumladı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt veren Fatih Terim, "Şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" ifadesini kullandı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen bu açıklamaları canlı yayında değerlendirdi. Tüzemen, "Fatih Terim'in bu açıklaması rövanşist bir tavır değil, Galatasaraylılığın bir göstergesi" dedi. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)