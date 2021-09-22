Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş Mario Balotelli sözleri! "Sergen Yalçın..." (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın sonunda yaşanan olaylar ise maçtan daha çok konuşuldu. İtalyan golcü Mario Balotelli attığı 2 golde de sevincini Beşiktaş yedek kulübesine doğru yaptı. Maç ile ilgili konuşan A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, "Balotelli'ye gaz verildiğini gördük. Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş. Beşiktaş kulübesine 2 kez gidip aynı tavırları sergilerseniz ortalığı karıştırmış olursunuz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)