Sinan Engin'den flaş Beşiktaş yorumu: Sıkıntılar var!

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin A Spor'da yayınlanan 'Yaşasın Hafta Sonu' programının konuğu oldu. Programda Beşiktaş'ı değerlendiren Engin, "Beşiktaş'ta sıkıntılar var. Sıkıntı da hep bireysel oyuncular oynuyor. Bireysel olarak maç kazanılıyor. Beşiktaş bir takım oyunu oynamıyor. Pas oyunu oynamıyor. Devamlı toplar kanada geçiyor ve direkt kaleye gidiliyor bu yüzden takım erkenden yoruluyor. Pas oyunu yapmıyor top çevirmiyor. Top hep rakipte oluyor. Beşiktaş'ın oyun şablonu yok" ifadelerini kullandı.