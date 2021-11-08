Real Madrid'den yeni Santiago Bernabéu paylaşımı!

İspanya'nın dev kulüplerinden Real Madrid'in stadyumu olan Santiago Bernabeu'nun yenileme çalışmaları devam ediyor. Kulübün yaptığı paylaşımında stadın yeni görünümü beğeni topladı. Yeni nesil çim bakım sistemiyle, zemin paçralanacak ve 35 metre derinlikteki bir depoda saklanabilecek. Çalışmaları bittikten sonra Santiago Bernabeu, tenis ve basketbol maçlarına, konserlere, fuarlara ve birçok farklı etkinliğe de ev sahipliği yapabilecek. Toplam maliyet ise yaklaşık 800 milyon euroya ulaşacak.