PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | İşte millilerin ilk 11'i! Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Portekiz Türkiye CANLI İZLE | Katar 2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Futbol Takımı'mız, play off maçında Portekiz'e konuk olacak. Milliler maçı kazanıp İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşmak istiyorlar. Ay Yıldızlı ekip sahaya Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkacak. Zorlu mücadele 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te Porto'nun Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Portekiz - Türkiye maçını CANLI izle...