Panathinaikos'ta Fatih Terim Türk basınını ağırladı!
Son dakika spor haberleri...Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmayı takip etmek üzere Yunanistan'a gelen Türk basınını ağırladı.
Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.
Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.