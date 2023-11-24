Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman açıkladı! "Benim gelmemle bereber..."

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ataman, "Benim gelmemle beraber 11 tane oyuncu aldık. Takımın oturması zaman aldı. Olympiakos ile oynadığımız maçı Pire'de kazanmamız takım üzerinde olumlu bir etki yarattı. Takımın bel kemiği Olympiakos'tan transfer ettiğimiz Kostas Sloukas. Onun liderliği, kaptanlığı, oyun görüşü, takımı yönlendirmesi bu basketbolu oynamamızda büyük etken durumda." ifadelerini kullandı.