Norveç Milli Takımı'ndan benzersiz kutlama | İZLE Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 11:23 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda Norveç Milli Takımı, ikinci maçında Senegal’i 3-2 mağlup ederek gruptan son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Kuzey ekibinin futbolcuları, elde ettikleri galibiyeti ülkeye özgü geleneksel bir kutlama ritüeliyle renklendirdi. İşte o anlar... Futbol

Norveç

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci hafta maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

'VİKİNG KÜREĞİ' KUTLAMASI

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerde ve sahada renkli görüntüler oluştu. Norveçli futbolcular, taraftarlarla birlikte ülkenin simgelerinden biri haline gelen 'Viking küreği' kutlamasını gerçekleştirdi. Binlerce taraftarın aynı anda kürek çekme hareketi yaptığı anlar stadyumda büyük ilgi gördü.