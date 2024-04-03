Mesut Özil Plevne marşıyla çalıştı!

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan yıldız isim Mesut Özil, ağırlık çalışmalarına devam ediyor. İşte efsane oyuncunun spor salonunda Plevne marşıyla yaptığı çalışmanın görüntüleri...

Sahalara geçtiğimiz sene veda eden dünya yıldızı Mesut Özil, son dönemlerde vücut geliştirme çalışmalarıyla gündemde...

Mesut Özil, alışık olduğumuz fit ama zayıf imajının aksine, son paylaşımlarında görülen daha iri ve kaslı vücut yapısıyla dikkat çekiyor.

PLEVNE MARŞIYLA ÇALIŞTI

Vücut geliştirme videolarıyla sosyal medyada defalarca gündem olan Mesut Özil, son egzersizini Plevne marşıyla yaptı.

Spor salonunda Plevne marşıyla çalışan Özil'in fiziksel değişimi yine dikkat çekti.