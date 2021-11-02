Maçta dehşet olay! Silahlı saldırı...

Arjantin 3. Ligi'inde skandal bir olay yaşandı. Ferro Carril deplasmanda Las Heras ile oynarken, maç esnasında skandal bir olay yaşandı. Ferro Carril Teknik direktörü Mauricio Romero, silahla vuruldu. Yapılan bu saldırıda Romero yaralanırken, oyuncular sahayı terk ettiler. Saldırının sebebi, tribündeki gerginliği artmasından kaynaklandığı belirtilirken Ferro Carril Oeste Kulübü teknik direktörü Mauricio Romero'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. İşte o görüntüler...