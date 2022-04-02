KAYSERİSPOR FENERBAHÇE | İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i... Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Kayserispor Fenerbahçe CANLI İZLE | Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli takım ligi ikinci sırada bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. Kanarya sahaya Altay, Novak, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun 11'i ile çıkacak. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 16:00'da oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Kayserispor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...