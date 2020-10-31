İzmir depreminde Günay Özışık böyle seslendi: Abi sen gitme...
Ege Denizi'nde İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremden tam 9 saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık'a enkaz altına ulaşıldı. Genç Günay'ın "Abi sen gitme" sözü yürekleri dağladı. İşte o anlar...İzmir bugün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. 285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü.