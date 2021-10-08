İZLE | İstanbul'da Formula 1 heyecanı için geri sayım başladı!

Formula 1 heyecanı Intercity İstanbul Park'ta başladı. 10 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinliğin Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar insanın izlemesi bekleniyor. Ayrıca yarış haftası hızlı başladı. İlk antrenman turlarına çıkan Mercedes-Petronas takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İspanyol eski pilot Juan Pablo Montoya'nın pist rekorunu kırdı. Yeni pist rekoru 1:24:770'e geriledi. Yarış pazar günü saat 14:00'da yapılacak. | Motor sporları haberleri