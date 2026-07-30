Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması | İZLE

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:41

Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı ile teknik direktör Sergej Jakirovic, İstanbul'da Kasımpaşa ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştular. Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken transfer açıklamaları geldi. İşte o sözler...