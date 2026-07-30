Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması | İZLE
Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı ile teknik direktör Sergej Jakirovic, İstanbul'da Kasımpaşa ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştular. Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken transfer açıklamaları geldi. İşte o sözler...
16 futbolcu transferi yapacaklarını söyleyen Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Transferde öncelikle teknik direktörümüzün felsefesi doğrultusunda gidiyoruz. Transfer için gece gündüz uğraşıyoruz. Ciddi bir analiz ve transfer ekibimiz var. Ancak, ilk önce hocamızla toplantı yapıp oynayacağı futbolu tam olarak anlayıp, istediği profili anlayıp ciddi bir taarruza başladık. Bu aslında Premier Lig'e çıkmamızla başlayan bir taarruz. Çok iyi bir yerdeyiz. Hayalimizdeki oyuncuların yüzde 80'ini getireceğiz. Rakam olarak şaşırtıcı olabilir ama 16 oyuncu getireceğiz. Başarabilirsek hayalimizdeki kadroyu kuracağız. Hocamızı da inşallah mutlu edeceğiz. Hocamızın ne istediğini bildiğimiz için hep o profilleri kovaladık.
"YAKIN ZAMANDA SÜRPRİZİMİZ VAR"
İlk sene Philogene, ikinci sene Belloumi. O da beni mahcup etmedi. Sonraki sene McBurnie'yi söyledim, o da mahcup etmedi. Çok değerli oyuncularımız var. Kendime göre çok önemli bir yeteneğin peşindeyiz. İnşallah başarabilirsek... Ülkesini söylemeyelim, çok çok enteresan bir oyuncu getirmek istiyorum. Hocamız, yıldız takımdır der. Felsefesi budur. Çok da doğru. Fark yaratan oyuncu da der, fark yaratan oyuncu getirmek istiyoruz. Yakın zamanda sürpriz yapacağız. Hull City taraftarı güzel isimleri hak ediyor.