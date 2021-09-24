Hıncal Uluç'tan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a eleştiri! "Rezalete sesini çıkarmıyor"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş ile ilgili "Selçuk İnan futbolcuyken takımı içerinden yöneten liderdi. Bugün Galatasaray takımında lider yok. Selçuk İnan ve Necati Ateş bunca rezalete sesini çıkarmıyor." dedi. (GS spor haberi)